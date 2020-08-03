Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun en yakın kurmayından Muharrem İnce'yi çıldırtacak paylaşım: Kaybolan Cumhurbaşkanı...

MUHARREM İNCE'Yİ ÇILDIRTACAK PAYLAŞIM

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, yeni parti kurma arefesinde olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yi doğrudan hedef aldı. Burkay Düzce, "Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar. Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Düzce'nin paylaşımı İnce'yi destekleyenler tarafından tepki çekerken, bir grup tarafından desteklendi.