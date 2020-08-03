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: 'nun en yakın kurmayından 'yi çıldırtacak paylaşım: Kaybolan Cumhurbaşkanı...

haberi: 'de sular durulmuyor. Tartışmaların odağındaki 37.Olağan Kurultayın yankıları sürerken, 'nin yeni parti kuracağı iddiaları çalkantıyı daha da artırdı. İnce'nin kulislere bomba gibi düşen yeni parti kurma çalışmaları CHP'yi ikiye böldü. Bir kısım İnce'nin parti kurmasının sorun olmayacağını düşünürken, diğer kısım ise İnce'nin partide tutulması gerektiği görüşünde... Kurultayda paralel liste tartışmaları ile gündeme gelen İstanbul İl Başkanı 'nun en yakın kurmayı olan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce'den Muharrem İnce'yi çıldırtacak bir paylaşım geldi. Düzce, İnce'yi hedef aldı, "Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.8.2020 17:51 Son Güncelleme: 3.8.2020 17:59 ABONE OL
Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun en yakın kurmayından Muharrem İnce'yi çıldırtacak paylaşım: Kaybolan Cumhurbaşkanı...

'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edile ile ilgili sıcak kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. CHP'yi sallayan gelişme parti içinde de ayrışmalara yol açtı. Birçok isim İnce'nin ayrılmaması için Kılıçdaroğlu'na telkinde bulunurken, diğer yanda ise partiden ayrılmasına engel olunmaması görüşünü savunanlar var. Atatürkçü çizgiden hayli uzak olan CHP İstanbul İl Başkanı ve ekibi İnce'nin partiden ayrılmasına engel olunmaması gerektiği görüşünde. Bu durum İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce'nin paylaşımı ile bir kez daha gözler önüne serildi. Düzce, İnce'yi sinirlendirecek bir paylaşımda bulundu.

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun en yakın kurmayından Muharrem İnce'yi çıldırtacak paylaşım: Kaybolan Cumhurbaşkanı...

MUHARREM İNCE'Yİ ÇILDIRTACAK PAYLAŞIM

İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, yeni parti kurma arefesinde olduğu iddia edilen 'yi doğrudan hedef aldı. Burkay Düzce, "Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar. Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Düzce'nin paylaşımı İnce'yi destekleyenler tarafından tepki çekerken, bir grup tarafından desteklendi.

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun en yakın kurmayından Muharrem İnce'yi çıldırtacak paylaşım: Kaybolan Cumhurbaşkanı...

MUHARREM İNCE YOL AYRIMINDA

Kurultayda sıradan bir delege muamelesi gören ve en arkalara atılan , sessizliğini korudu. Kurultay öncesi ve sonrası hiçbir şekilde açıklama yapmayan Muharrem İnce'nin yaşananlardan oldukça rahatsız olduğu belirtiliyor.

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun en yakın kurmayından Muharrem İnce'yi çıldırtacak paylaşım: Kaybolan Cumhurbaşkanı...

İnce, kurultay sonrası çok sayıda talep aldığını yakın çevresine aktarırken, yeni parti ile iktidar olabilmeyi hedeflediğini vurguluyor.

İnce'nin partisini, Hakkari'de 15 Eylül'de ilan edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. İnce'nin ayrılması halinde 20 kadar vekilin 'den ayrılabileceği belirtiliyor.

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Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun en yakın kurmayından Muharrem İnce'yi çıldırtacak paylaşım: Kaybolan Cumhurbaşkanı...
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