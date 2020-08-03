Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun en yakın kurmayından Muharrem İnce'yi çıldırtacak paylaşım: Kaybolan Cumhurbaşkanı...

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edile Muharrem İnce ile ilgili sıcak kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. CHP'yi sallayan gelişme parti içinde de ayrışmalara yol açtı. Birçok isim İnce'nin ayrılmaması için Kılıçdaroğlu'na telkinde bulunurken, diğer yanda ise partiden ayrılmasına engel olunmaması görüşünü savunanlar var. Atatürkçü çizgiden hayli uzak olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibi İnce'nin partiden ayrılmasına engel olunmaması gerektiği görüşünde. Bu durum İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce'nin paylaşımı ile bir kez daha gözler önüne serildi. Düzce, İnce'yi sinirlendirecek bir paylaşımda bulundu.
MUHARREM İNCE'Yİ ÇILDIRTACAK PAYLAŞIM
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burkay Düzce, yeni parti kurma arefesinde olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yi doğrudan hedef aldı. Burkay Düzce, "Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar. Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
Düzce'nin paylaşımı İnce'yi destekleyenler tarafından tepki çekerken, bir grup tarafından desteklendi.
MUHARREM İNCE YOL AYRIMINDA
Kurultayda sıradan bir delege muamelesi gören ve en arkalara atılan Muharrem İnce, sessizliğini korudu. Kurultay öncesi ve sonrası hiçbir şekilde açıklama yapmayan Muharrem İnce'nin yaşananlardan oldukça rahatsız olduğu belirtiliyor.
İnce, kurultay sonrası çok sayıda talep aldığını yakın çevresine aktarırken, yeni parti ile iktidar olabilmeyi hedeflediğini vurguluyor.
İnce'nin partisini, Hakkari'de 15 Eylül'de ilan edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. İnce'nin ayrılması halinde 20 kadar vekilin CHP'den ayrılabileceği belirtiliyor.