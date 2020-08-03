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: 'de katliam gibi kaza! Araç uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var...

haberi: Bayramın son gününde 'den korkunç bir haber geldi. ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında uçurumdan yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre; 6 kişi kazada hayatını kaybetti. Gelen son dakika haberine göre; araçtaki bazı kişilerin Milli Eğitim çalışanı olduğu belirtiliyor. Yetkililer kazayı doğrularken, olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 3.8.2020 10:49 Son Güncelleme: 3.8.2020 11:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Hakkari'de katliam gibi kaza! Araç uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var...

haberi: 'nin ilçesi Cilo Sat dağları bölgesine pikniğe giden ve içerisinde Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 4' ü Milli Eğitim personeli olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi' de yaralandı. Yaralı 3200 rakımlı bölgeye gönderilen helikopterle Yüksekova Devlet hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Bölgeye ise çok sayıda arama kurtarma ekibi sevkedildi.

SON DAKİKA: Hakkari'de katliam gibi kaza! Araç uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var...

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde 'nin ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi.

SON DAKİKA: Hakkari'de katliam gibi kaza! Araç uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var...

İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıyı helikopter olay yerinden aldı.

SON DAKİKA: Hakkari'de katliam gibi kaza! Araç uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var...

Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler. DHA'nın geçtiği bilgiye göre hayatını kaybedenlerden 4'ü Milli Eğitim çalışanı. Olay piknik dönüşünde gerçekleşti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Hakkari'de katliam gibi kaza! Araç uçurumdan yuvarlandı: Çok sayıda ölü var...
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