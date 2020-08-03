Son dakika: Hakkari'de korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı | Video
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Son dakika haberi: Hakkari'den korkunç bir haber geldi. Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında uçurumdan yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre; 4 kişi kazada hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.