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bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

bölgesine sızma girişiminde bulunan /'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 5.8.2020 15:05 Son Güncelleme: 5.8.2020 15:06 ABONE OL
Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önlediği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde arama, tarama keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 tüfek, 1 roketatar, 36 el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiği belirtildi.

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Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi
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