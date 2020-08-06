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: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok kritik Libya ziyareti! 3 mevkidaş bir araya gelecek...

haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile birlikte Libya'ya gittiği belirtildi. Üç ülkenin bakanı ortak gündemdeki konuları görüşecek.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 10:58 Son Güncelleme: 6.8.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok kritik Libya ziyareti! 3 mevkidaş bir araya gelecek...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla bugün Libya'da temaslarda bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'yla Libya'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok kritik Libya ziyareti! 3 mevkidaş bir araya gelecek...
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