Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok kritik Libya ziyareti! 3 mevkidaş bir araya gelecek...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla bugün Libya'da temaslarda bulunacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'yla Libya'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.Bakan Akar: Her zaman Libya'nın toprak bütünlüğünden yanayız Le Monde: Erdoğan Sevr’in rövanşını alıyor Libya’da 2'nci Abdülhamit döneminde kurulan telgraf istasyonunun 115 yıllık fotoğraflarına ulaştı