YKS tercih ekranı 2020: YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları

Üniversite hayali kuran adaylar için en kritik ve stresli süreç geldi, çattı. ÖSYM'nin 6 Ağustos tarihinde yaptığı duyuru ile beraber YKS tercihleri başladı. Aday öğrenciler, 14 Ağustos'a kadar üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. Bu noktada, 2020 YKS tercih kılavuzu da yayınlandı ve üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ile başarı sıralamaları duyuruldu. Yayınlanan üniversite kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları, henüz üniversite tercih işlemleri yapmayanlar için önem arz ediyor.

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YKS TERCİH KILAVUZU 2020! ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Adaylar, 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir.

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Peki, 2020 YKS tercihleri nasıl, nereden yapılır?

İşte, ÖSYM AİS giriş YKS tercihleri ekranı 2020;