SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniyor!

Başkan Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan kabinede en önemli gündem maddesi son dönemde tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler oluşturdu. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından ulusa sesleniyor...

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Lübnan halkının yanında yer almak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

DOĞU AKDENİZ

Bilindiği gibi bölgedeki sismik araştırma faaliyetlerimizi Merkel'in ricası üzerine bir süreliğine ertelemiştik. Ancak Yunan tarafı Mısır ile hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize de aynı anlayışla yaklaşılmasıdır.

Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması: "Bizi sahillere hapsetme girişimine rıza göstermeyeceğiz" | Video

Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım.

Sorunların hakkaniyetle çözümü için her zaman varız.

Sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanlarında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ülkemizi kişi başına gelirde dünya sıralamısnda üst orta gelir grubuna yükselttik.

2019 yılında insani gelişmişlik sırasına göre Türkiye 6 basamak yükseldi. Bu sayede dünya bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde geçtiğimiz yıl 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya yükseldik. Bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımında söylüyorum. Bunlar aynı zamanda benim vatandaşımın alım gücünün nereden nereye yükseldiğini göstermesi bakımından arz ediliyor. İş açma geçen sene 30 bin 842 iken bu sene 85 bin 263'ü buldu. Almanya Rusya bugün itibariyle kapılarını açmış durumdalar. Yine yükselmeye başladığımızı hep birlikte göreceğiz. Salgın sebebiyle turizmde yaşadığımız tüm sorunları gidermeye çalışıyoruz.

Merkez Bankası döviz rezervimiz 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktı.

IMF olan borcumuz biz göreve geldiğimiz de 23.5 milyar dolardı ve biz bunu 2013 mayısında sıfırladık. Türkiye'nin şu an IMF borcu yok. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi.

ÖZEL OKULLAR TELAFİ EĞİTİMİNE BAŞLIYOR

Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendiriliyor.

İLİM KURULU TAVSİYELERİ ELE ALINACAK

Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SUNUM YAPACAK

Bu kapsamda okullarda alınan önlemlerin yanı sıra okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmeler de yapılacak. Kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyriyle ilgili Türkiye'deki son durum, okullarda alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında kabineye detaylı bir bilgilendirme yapacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da koronavirüsün ekonomiye etkileri ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

LÜBNAN...

Kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'daki temaslarına ilişkin bilgilendirmede bulunacak.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Tartışmaları süren İstanbul Sözleşmesi konusunda ilgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunması da bekleniyor. Kabinede bakanların sözleşmeye dönük görüşlerini alması beklenen Erdoğan, en kapsamlı değerlendirmeyi ise bu hafta AK Parti'de gerçekleştireceği MYK toplantısında yapacak.