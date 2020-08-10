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Sürü operasyonunu dünyada ilk kez yaptı

Son yıllarda savunma sanayii alanında devrim gibi adımlar atan , sahada da ilkleri başarmaya devam ediyor. Güvenlik güçlerine önemli katkılar sağlayan 'larla ilgili çok önemli bir gelişme Harekatı'nda yaşandı. Dünyada bir ilk olan bu gelişmeyi BAYKAR Sistemleri Genel Müdürü hesabından duyurdu.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 18:44 Son Güncelleme: 10.8.2020 19:16 ABONE OL
Sürü SİHA operasyonunu dünyada ilk kez Türkiye yaptı

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İHA Komuta Kontrol Yönetim Sistemi Merkezi koordinasyonunda Bahar Kalkanı Harekâtı'yla dünyada ilk kez sürü SİHA operasyonu icra edildi. Milli teknolojiler ile destan yazan kahraman güvenlik güçlerimize minnet ve şükranla...'' açıklamasını yaptı.

SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 70

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 yılda savunma sanayindeki yerlilik oranını büyük engeller, zorluklar ve sabotajlarla mücadele ederek yüzde 70'lere çıkarıldığını söylemişti.

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İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI: TÜRKİYE OYUN DEĞİŞTİRİCİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin taktik silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Libya ve Suriye'de etkili biçimde kullanmasının 'oyun değiştirici' nitelikte olduğunu vurgulamıştı.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Temmuz ayında Hava ve Uzay Gücü Konferansı'nda yaptığı konuşmada İHA teknolojileri konusunda Türkiye'yi örnek göstermişti.

Wallace, "Türkiye'nin Suriye'de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA'ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargâh ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir." demişti.

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Sürü SİHA operasyonunu dünyada ilk kez Türkiye yaptı
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