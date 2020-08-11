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'' ile suçlanan , savunmasını Meclis'e gönderdi

Seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanmasın ardından 'den ihraç edilen Mardin Milletvekili , savunmasını TBMM'ye yazılı olarak iletti.

DHA
Giriş Tarihi: 11.8.2020 14:47 Son Güncelleme: 11.8.2020 15:10 ABONE OL
'Cinsel saldırı' ile suçlanan Tuma Çelik, savunmasını Meclis'e gönderdi

TBMM Hazırlık Komisyonu, 27 Temmuz'da AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi.

Komisyon ayrıca Tuma Çelik'i 20 Ağustos'ta savunmaya çağırdı. Çelik, savunmasını bugün yazılı olarak iletti. Hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in, dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda oluşturulan hazırlık komisyonu, ilerleyen günlerde toplanıp, raporunu hazırlayacak.

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'Cinsel saldırı' ile suçlanan Tuma Çelik, savunmasını Meclis'e gönderdi
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