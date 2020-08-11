Evlatlarınızın ömrü Eren’imin toprağı kadar çok olsun

Eren Bülbül'ün Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı hainlerce şehit edilmesinin 3'üncü yıldönümünde anne Ayşe Bülbül, duygularını paylaştı:Genç yaşta evlenerek 13 çocuk dünyaya getirdim. Eren de diğer çocuklarım gibi yoksulluktan çok çekti. Alıyorum resmini şehit olmadan iki gün önce yaylada giydiği gömleğini, yatıyorum onlarla. Diyorum 'Belki rüyama gelir'.Üç yılı gel de bana sor ki o üç yıl nasıl geçti? Eren'in resimleriyle, elbiseleriyle... Burada, aşağıdaki evde kapının yanında Eren'in hiç yıkanmamış giysileri duruyor. Biri de bu, bunlarla gönül eğliyorum, eğlemek zorundayım, geride başka yavrularım var. Eren'in şehitliğinden gurur duyuyorum.Benim yavrum bir parça ekmek için ormanda, ortalıklarda inek bekliyordu tekleme çorap, tekleme lastikle. Yavrum bu dünyada çok çileler çekti, inşallah yüce Mevlam onun şehitliğini kabul eyler.Eren'in yevmiye yaparak aldığı kara lastikler hala kapıda duruyor. Yevmiyeci oldun mu 'Beni güneş yakıyor' diyemezsin, mecbur çalışacaksın ya 10 liraya ya 20 liraya ya bir tabak yemeğe ya bir çift çoraba. Çok duyarlı bir çocuktu. Eşimi kaybettiğim zaman ağlıyordum bana kim bakacak diye. 'Annem. Ben bakacağım sana. Gerekirse evlenmeyeceğim' derdi. Ben bir Eren kaybettim ama binlerce Eren'im oldu. Eren'in kabrini ziyaret edenler acıma ortak oldu. Bana "Ağlama Ayşe teyze, bak bir Eren kaybettin ama binlerce Eren'in var, biz varız." dediler.İmam hatip birinci sınıfı okudu. Giderdi camiye gelir derdi ki 'Annem, ezanı ben okudum, duydun mu?' Yavrumun en fazla hayali ezan okumaktı, hoca olmak isterdi. Eren 15 yaşında namazını kılardı, yaşadığımız evde seccadesini açıp da namaz kılacak yeri yoktu, çocuklar açardı kapıyı bir şey almaya kapı ona çarpardı namaz kılarken.Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah'ım binlerce kez razı olsun. unutmayanlardan, maddi ve manevi bize destek olanlardan, benim yavrumu ziyarete gelenlerden Allah razı olsun.Ben hala Eren'i bekliyorum. Çocuklara 'Kapıyı kilitlemeyin, benim yavrum gelecek, Eren yaralıdır, kollarını kaldırıp da kapıyı açamaz' diyorum. Hala hayal gibi. Oğlumun vefatının ardından dünyaya gelen erkek torunuma "Eren", kız torunuma da "Ceren" ismini verdim. Çok sayıda kişi telefonla bana ulaşarak çocuklarına "Eren" adını koyduklarını söyledi. Allah onlardan razı olsun. Benim yavrumun toprakları kadar sizin yavrunuzun uzun ömrü olsun diyorum onlara.Eren, 'Kimse çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren' yazısını internete gece 2'de yazmış. Ben önce dedim ki herhalde bunu gündüz yazdı. Birinden harçlık mı istedi, 'Yedir beni mi' dedi de biri itti onu, acaba saat 2'de aç mı oldu, kalktı, aradı yemeye bir şey bulamadı da mı onu internetinde yazdı. Niye yazdı onu yavrum? Eren küçücüktü ama çok yürek acıtacak lafları vardı, çok yürek acıtacak hayatı vardı yavrumun.Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı hainlerin vurduğu Eren Bülbül ağır yaralı kaldırıldığı hastanede şehadete ermişti. 12 kardeşiyle ekonomik zorluklarla mücadele eden Bülbül okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalışıyordu. Aynı çatışmada, iki çocuk babası Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu. Sevenleri, Eren Bülbül'ün "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımına, "İyi ki varsın Eren" sözleriyle karşılık vermişti. Eren'in adı Trabzon'da okul, cami, kütüphane ve tünelin yanı sıra farklı mekanlarda da yaşatılıyor. Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurmuştu. Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır, 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haberi "Eren! O kalleşler cehennemde, sen cennettesin" sözleriyle duyurmuştu.