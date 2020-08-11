FETÖ elebaşından Hikmet Çetinkaya’ya mektup

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle imamlıktan ihraç edilerek hakkında dava açılan Abdurrahman Baz ile ilgili hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. İsa K. adlı kişinin ifadesine göre, Baz'ın 2011'de ABD'deki elebaşı Fetullah Gülen'in yanına gittiği ve Gülen'in Baz'a Cumhuriyet Yazarı Hikmet Çetinkaya'ya verilmek üzere bir mektup verdi. Çetinkaya'ya hitaben yazıldığı belirtilen mektubun içeriği ise bilinmiyor. 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Baz, ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.