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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Yerli ve milli koronavirüs aşısı müjdesi! Canlı yayında tarihi duyurdu...

SON DAKİKA: Yerli ve milli koronavirüs aşısı müjdesi! Canlı yayında tarihi duyurdu...

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını tüm dünyada hayatı altüst etmeye devam ederken, aşı çalışmaları birçok ülkede devam ediyor. Aşı ile ilgili önemli çalışmaların yürütüldüğü ülkeler arasında de yer alıyor. Koronavirüs Türkiye Platformu tarafından yürütülen aşı çalışmaları için devlet tarafından 2-3 milyar TL gibi bir bütçe ayrıldı. Türkiye'de 10 ilaç, 8 aşı projesi üzerinde çalışılıyor. Başkanı Prof. Dr. , "Hem aşı da hem de ilaçta çok güzel sonuçlar elde etmeye başladık" derken, Türkiye'deki 8 aşı ve 10 ilaç projesinin koordinatörü Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise "2021 Mart tarihinde aşımızın çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 15:39 Son Güncelleme: 11.8.2020 15:56 ABONE OL
SON DAKİKA: Yerli ve milli koronavirüs aşısı müjdesi! Canlı yayında tarihi duyurdu...

Son dakika haberi: Koronavirüs Platformu tarafından sürdürülen aşı ve ilaç çalışmalarında önemli mesafeler katedildi. Başkanı Prof. Dr. son durumu anlattı. Mandal, "Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Hem aşıda hem de ilaçta güzel sonuçlar elde etmeye başladık" derken, Türkiye'deki 8 aşı ve 10 ilaç projesinin koordinatörü Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise aşı için tarih verdi.

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SON DAKİKA: Yerli ve milli koronavirüs aşısı müjdesi! Canlı yayında tarihi duyurdu...

"HEM AŞIDA HEM İLAÇTA GÜZEL SONUÇLAR ELDE ETMEYE BAŞLADIK"

Başkanı Prof. Dr. yaptığı açıklamada, "Mart ayından itibaren biz bu süreçle karşı karşıyayız. Aralık ayında bu süreç daha 'ye gelmeden evvel bu çalışmalara başlamıştık. Geçmişimizde, bizim sağlık alanında desteklediğimiz projeler var. Devletimiz tarafından 2.3 milyarlık bir kaynak ayrılmıştı. Türkiye Kovid19 Platformu'nu oluşturduk. Şu an 18 tane proje çalışılıyor. 10'u tedavi ve ilaç, 8'i de aşı alanında. Biz 9 ay gibi bir hedef koymuştuk. Mayıs ayında sizlerle bir araya geldiğimizde yaz aylarında ilaçla ilgili, yıl sonunda da aşıyla ilgili güzel haberler vereceğimizi söylemiştik.
Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Hem aşıda hem de ilaçta güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce hem ziyarette bulundular, hem açılış gerçekleşti. Bu konuda teknik anlamdaki bilgileri de sizlerle paylaşıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Yerli ve milli koronavirüs aşısı müjdesi! Canlı yayında tarihi duyurdu...

AŞI İÇİN TARİH VERDİ

'deki 8 aşı ve 10 ilaç projesinin koordinatörü Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tekin şu ifadeleri kullandı:

SON DAKİKA: Yerli ve milli koronavirüs aşısı müjdesi! Canlı yayında tarihi duyurdu...

İki aşımızda hayvan aşamasını geçtik. Klinik çalışma için bir tanesini etik kuruluna aldık. Onay aldıktan sonra da insan çalışmaları başlayacak. İlk önce faz1 başlayacak. Aşının yan etkisinin olmadığını göreceğiz orada. Arkasından faz2 ve 3 gelecek. Bizim hedefimiz 2021 Mart tarihinde aşımızın çıkmasını bekliyoruz. Her şey yolunda giderse, hem teknik hem bürokratik anlamda işlerimiz yolunda giderse biz bu işi yapabileceğimize inanıyoruz.

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SON DAKİKA: Yerli ve milli koronavirüs aşısı müjdesi! Canlı yayında tarihi duyurdu...
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