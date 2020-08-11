SON DAKİKA: Yerli ve milli koronavirüs aşısı müjdesi! Canlı yayında tarihi duyurdu...

"HEM AŞIDA HEM İLAÇTA GÜZEL SONUÇLAR ELDE ETMEYE BAŞLADIK"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptığı açıklamada, "Mart ayından itibaren biz bu süreçle karşı karşıyayız. Aralık ayında bu süreç daha Türkiye'ye gelmeden evvel bu çalışmalara başlamıştık. Geçmişimizde, bizim sağlık alanında desteklediğimiz projeler var. Devletimiz tarafından 2.3 milyarlık bir kaynak ayrılmıştı. Türkiye Kovid19 Platformu'nu oluşturduk. Şu an 18 tane proje çalışılıyor. 10'u tedavi ve ilaç, 8'i de aşı alanında. Biz 9 ay gibi bir hedef koymuştuk. Mayıs ayında sizlerle bir araya geldiğimizde yaz aylarında ilaçla ilgili, yıl sonunda da aşıyla ilgili güzel haberler vereceğimizi söylemiştik.

Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Hem aşıda hem de ilaçta güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce hem ziyarette bulundular, hem açılış gerçekleşti. Bu konuda teknik anlamdaki bilgileri de sizlerle paylaşıyor olacağız." ifadelerini kullandı.