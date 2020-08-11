Corona virüse karşı yerli aşı 2021 yılı başında insanlığa sunulacak | Video

Corona virüs aşı çalışmalarında önemli bir mesafe katedildi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli aşının 2021 yılı başında insanlığa sunulacağını açıkladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal son durumu anlattı. Mandal, ''Çok hızlı bir şekilde ilerledik. Hem aşıda hem de ilaçta güzel sonuçlar elde etmeye başladık'' dedi. Türkiye'deki 8 aşı ve 10 ilaç projesinin koordinatörü Gen Mühendisi ve Biyoteknoloji Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise ''2021 Mart tarihinde aşımızın çıkmasını bekliyoruz. Her şey yolunda giderse, hem teknik hem bürokratik anlamda işlerimiz yolunda giderse biz bu işi yapabileceğimize inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.