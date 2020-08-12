FETÖ yurduna göz yuman Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan hakkında flaş gelişme

Çatalca'da 2014 yılında kaçak FETÖ yurdunu kapatmak isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne karşı çıkan Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Nevzat Taşdan'ın halen Zonguldak Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi. 1979'dan bu yana çeşitli görevlerde bulunan Taşdan'ın 2015 yılında Çatalca Kaymakamı olarak görev yaptığı belirtildi.

İddianamede, Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Taşdan hakkında 10 Ağustos 2016 tarihinde yapılan suç duyurusuna yer verildi. Dilekçede, Taşdan'ın önceden Çatalca Kaymakamı olarak görev yaptığı, ancak 2015 yılı İçişleri Bakanlığı Yaz Kararnamesi ile Zonguldak Vali Yardımcılığı görevine atandığı belirtildi.





"BİR İKİ YIL SONRA DURUMLAR DEĞİŞİR…"

Dilekçede, Çatalca ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Taşköprü Sokak'ta 'yurt' olarak faaliyet gösteren ve (15 Temmuz 2016 tarihinden önce Fatih Üniversitesi'ne Kayyum atanması sonucu kapatılan) Ömer Hasırcılar Öğrenci Yurdu tabelası bulunulan yerin ruhsatsız olarak öğrenci barındırdığının tespit edildiği kaydedildi. Bunun üzerine binanın öğrenci yurdu olarak kullanıldığı ile ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından dönemin İlçe Kaymakamı Nevzat Taşdan'a sözlü olarak bilgi verildiği ifade edildi. Ancak Taşdan'ın "... Bir iki yıl sonra durumlar değişir, herkes omuz omuza olur, biz arada kalırız Müdür bey" şeklinde cevap verdiği, bu konuşmadan bir iki gün sonra Kaymakam Nevzat Taşdan'ın dahili telefon hattından İlçe Milli Eğitim Müdürü nü telefonla arayarak eski Meclis Üyesi Gökay Güner'in kaçak kurum için görüşmek üzere yanına geleceğini ve yardımcı olunmasını istediği anlatıldı.

17 ARALIK SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

17 Aralık sonrası tepki göstererek Çatalca İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa eden ve bunu basına yansıtan kişi olarak bilinen Gökay Güner, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştüğünde, işlem yapılan kaçak yurdun kapatılmamasını, ruhsat ve işlemler için gerekli girişimlerde bulunduklarını söylediği belirtildi.

Söz konusu yurdun bir süre sonra kapatılma işlemini gerçekleştirmek için Çatalca Belediyesi'ne yazı yazıldığı, o dönem izinde olan Çatalca Kaymakamı yerine vekâleten bakan Silivri Kaymakamı'nca kapatılma yazısının imzalandığı ve ancak 6 gün sonra Çatalca Belediye Başkanlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda FETÖ iltisaklı bir şirketin tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı için müracaat ettiği kaydedildi. Şirkete izin verilmesi üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından söz konusu yerin belediye ruhsatı ile çalışması nedeniyle kapatma işleminin gerçekleştirilmesi için İlçe Kaymakamlığı'na durumun yazılı olarak bildirilerek kolluk kuvvetleri ile kapatılmasının arz edildiği kaydedildi.

Fakat ilçe kaymakamlığı tarafından bu hususta hiç bir işlemin yapılmadığı gibi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazılı cevap da verilmediği, bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün, İlçe Emniyet Müdürü ile konuyu görüşerek "umuma açık istirahat ve eğlence yeri" isimli yerin ruhsat sahibi şirkete söz konusu yerin kolluk güçleri vasıtası ile kapatılacağı nedeniyle gerekli tedbirlerin alınmasının bildirildiği kaydedildi.

İMZAYI BEKLETTİ

Söz konusu yazıyı şirket yetkililerin tebliği almaması üzerine cama asıldığı, aynı tarihte İlçe Kaymakamlığı aracılığıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi ve destek için yazı yazıldığı, ancak İlçe Kaymakamı Nevzat Taşdan tarafından sistem üzerinden elektronik imza ile evrak imzalanmadığından sistemde bekletildiği ileri sürüldü.

Evrakın iadesinin de yapılmadığı, adı geçen kurum yetkililerinin İstanbul 8. İdare Mahkemesi' ne 'yürütmenin Durdurulması' talebi ile iptal davası açtığı, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin kararı ile 'dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına' karar verildiği, kurum yetkililerinin karar örneğini Çatalca Kaymakamlığı'na ibraz ederek yürütmenin durdurulmasını talep ettiği yürütmeyi durdurma kararının resmi olarak Çatalca Kaymakamlığı'na bildirilmesine rağmen İlçe Kaymakamı Nevzat Taşdan'ın cep telefonu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü arayarak söz konusu kurum yetkililerinin dilekçe ve mahkeme kararı ile başvurduklarını, alınmış olan mahkeme kararının uygulanmasını istediğini bildirdiği kaydedildi.

İddianamede, Nevzat Taşdan'ın FETÖ ile iltisaklı Kimse Yok Mu derneğine bağışta bulunduğu, etkin pişmanlıktan yararlanan eski bir kaymakamın şüpheli Taşdan hakkında FETÖ ile bağlantısına dair anlatımlarda bulunduğu ifade edildi. İtirafçının "Bu şahısları o yıllarda düzenlenen cemaat toplantılarında görmüştüm. Cemaatçi diyebileceğim kişilerdir" şeklinde ifade verdiği belirtildi.

FETÖ'DEN İŞLEM GÖRENLERLE İRTİBATLI

Şüpheli Taşdan'ın kullandığı GSM hattı üzerinden 229 kez, oğlu tarafından kullanılan hat üzerinden 118 kez, yine oğlunun diğer hattı üzerinden 90 kez, diğer oğlu tarafından kullanılan GSM üzerinden ise 5 kez haklarında FETÖ'den işlem yapılan şahıslarla görüşme kaydının olduğu tespit edildi.

İddianamede Taşdan'ın ifadesine de yer verildi. İfadesinde, "...Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bu konu yüzünden çatışmamız olmuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında konuyu benden sakladığı, zamanın da şahsıma konuyu imzaya getirmediği ve izinli olduğum dönemde sanki evrakı ben imzalamamışım, vekil Kaymakam bu yüzden imzalamış algısını oluşturduğu yüzünden hakkında soruşturma açtım… Benim alçak FETÖ terör örgütüne uzaktan yakından bir yardımım hiçbir zaman olmamıştır… Sonuç olarak, aramızda çok ciddi husumet olan bir şahsın iftirasına ve kumpasına maruz kalmış bulunmaktayım ve bu suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum..." dedi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Savcılık, "Silahlı FETÖ/PDY terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve benimseyerek yer alan şüphelinin, açıklandığı üzere bütün halindeki ve süreklilik arz eden eylemleri ile silahlı FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olduğu anlaşılmıştır" dedi.

Şüpheli Vali Yardımcısı Taşdan'ın 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan cezalandırılması istendi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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