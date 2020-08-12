FETÖ’nün medya üssü adliye binası oldu

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'da bulunan eski Zaman Gazetesi binası, 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' oldu. Binaya, adliyenin yeni tabelasının da asıldığı görüldü. FETÖ'nün yayın organı olan Zaman, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştı. Bina bundan sonra Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası olarak faaliyet yürütecek.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.