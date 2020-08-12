Şehit babasının tarlasını gençler hasat etti

Ankara'da, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in babası Mustafa Şimşek (60), kendisine ait arazide nohutları toplatmak için işçi bulmayınca ziyaretine gelen Çankaya Gençlik Merkezi üyesi gençlerden yardım istedi. Bunun üzerine köye giden 40 genç, gün boyu engebeli arazide nohut topladı. Şimşek, oğlunun şehit olmadan önce kendisine sürekli yardım ettiğini söyleyerek, "Gönüllü arkadaşlarımız bize yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.Çankaya Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri Sinan Akbaba ise biçerin giremeyeceği yani insan gücüne ihtiyaç duyulan bölgeleri yamaç olan bölgeleri 40 gönüllü gencimizle birlikte yaklaşık 3 dönümlük yerin hasadını yaparak şehit ailemize yardımda bulunduk" dedi. Şehit babasına yardım eden gençlerden Taha Mehmet Çağatay da "Onlar sınırda bizim için bizlerin güvenliği için çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardım etmek isteriz. Bu bambaşka bir duygu. Şehit ailelerini unutmamak ve onları daima hatırlamak için bu aktiviteyi gerçekleştirdik" diye konuştu.