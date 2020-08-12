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| Milli Savunma Bakanı 'dan 'a kritik çağrısı

Milli Savunma Bakanı 'dan 'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklaması geldi. Bakan Akar, "Doğu Akdeniz'de 'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Bakan Akar ayrıca, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 12.8.2020 14:47 Son Güncelleme: 12.8.2020 15:13 ABONE OL
Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a kritik Doğu Akdeniz çağrısı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan'a kritik bir çağrıda bulundu. Akar, Yunanistan ile yaşanan sorunun diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yana olunduğunu ifade etti.

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YUNANİSTAN-MISIR ANLAŞMASINA TEPKİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan sorunu diyalogla çözmek istiyoruz. Sahada ve masada uluslararası hukuktan yanayız" dedi. Bakan Akar, Mısır ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu belirtti.

İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE DİYALOGDAN YANAYIZ

Akar, "Aklıselimin galip geleceğine inanmak istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız" derken, "Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun anlaşmalarını sorgulamak yerine sağduyulu bakış sorunların çözümüne daha fazla katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a kritik Doğu Akdeniz çağrısı
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