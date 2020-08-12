Son Dakika Haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan - Mısır anlaşmasına tepki | Video
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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan - Mısır arasındaki hukuktan yoksun anlaşmaya tepki göstererek "Hukuki dayanaktan yoksun, Mısır halkına hak kaybettiriyor" dedi.