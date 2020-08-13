Adana'da FETÖ şüphelisi eski polise dava

Tutuksuz M.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.A. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede M.A'nın, FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet yapılanmasında bulunduğu, mahrem imamlarca takip edildiğine dair dijital verilerin belirlendiği, HTS kayıtlarında "örgüt üyeliği" suçundan adli işlem yapılan kişilerle irtibatının olduğu ve gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih ettiği öne sürüldü.

M.G. ise iddianamedeki itiraflarında, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığını belirtti. İlk sohbet toplantısına örgüt mensubu M.Y. tarafından çağrıldığını öne süren M.G, "Polis memuru M.A'nın da yer aldığı grupta sohbete katıldım. Bu sohbet toplantılarından birisinin H.K. isimli kişinin evinde yapıldığını net olarak hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

İddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.