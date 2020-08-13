Son dakika: AK Parti 19. yaşını kutluyor! Törende Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 14 Ağustos 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, önüne konulan her türlü engelleri aşarak bugün 19. yaşını kutluyor. Başkan Erdoğan programda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu partinin kurucusu milletimizin kendisidir. Partide görev alanlar sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir. İnsanlık tarihine büyük yürüyüşler yön vermiştir. Milletimiz AK Parti'yi kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.

Ülkemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi başka parti bulunmuyor. Bizim davamız Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, cumhuriyetin aklıdır.

AK Parti milletin taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bütün çabamız milletimiz içindir.

3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi bitirmek için oynan oyunları unutmamalıyız.

Zamanı gelcek bazı şeyleri çok açık ortaya koyacağız. Milletin derdi ile dertlenenlerin kim olduğunu millet bilecek.

AK PARTİ'NİN 19 YILLIK BAŞARISI

AK Parti, 19 yılda girdiği bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.

Türkiye'de değişimin, dönüşümün ve reformların adresi oldu. Vesayet odaklarına son verildi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü, 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabı açıldı.

AK Parti, başta savunma sanayisi olmak üzere milli ve yerli üretimde de öncülük yaptı.

AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı.

Türk lirasından 6 sıfır atıldı. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü.

Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi. 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının yolu açıldı.

Şehir hastaneleri kuruldu.

Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldü.

Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı.