Başkan Erdoğan: "Bu ülkenin bütünlüğüne kurulan hain tuzakları unutmayacağız" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 14 Ağustos 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, önüne konulan her türlü engelleri aşarak bugün 19. yaşını kutluyor. Başkan Erdoğan programda açıklamalarda bulundu.