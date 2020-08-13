Son dakika: Canlı yayında çok çarpıcı sözler: İnce pimi çekti, bombayı kucağına bıraktı...

"TEK ADAM GİBİ YÖNETİYOR"

İnce için disiplin sürecinin başlatılabileceğini söyleyen Övür, " CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması, bunu her CHP'li içinden geçirir. Kemal bey bence ciddi bir biçimde zorlanacak. İhraç olabilir mi, evet olabilir. Tek adam gibi yönetiyor partiyi şu anda." diye konuştu.

"İHRACA GİTSELER BİLE BUNUN ALTINDAN KALKAMAZLAR"

İnce'nin CHP'yi zorlama ihtimali olduğunu söyleyen Övür, "Dış politika konusunda bir atama yapmış değil. CHP'nin bu alanlarda ciddi sıkışacağı görülüyor. Muharrem İnce 4 Eylül'deki çıkışını tamamlayabilirse çok ciddi şekilde CHP'yi zorlayabilir. İhraca gitseler bile bunun altından kalkamazlar diye düşünüyorum. Ertelenen hesaplaşma şimdi daha açıktan yapılacaktır." dedi.