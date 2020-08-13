Son dakika: Canlı yayında çok çarpıcı sözler: İnce pimi çekti, bombayı kucağına bıraktı...

Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin detaylarını düzenlediği basın toplantısında açıkladı. İnce, CHP'yi deyim yerindeyse topa tuttu. En çok eleştirildiği 'Seçim Gecesi' ile ilgili belgeleri ortaya koydu, kendisine veri verilmeden 'İkinci tura kaldı' açıklaması yapılmasının istediğini aktardı. İnce'nin açıklamaları sonrası CHP yönetimi sessizliğe büründü. Basın toplantısının detaylarını Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında değerlendirdi. İki isim de çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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ÖVÜR: SEÇİM GECESİ DIŞINDAKİ SÖZLERİ BEKLENİYORDU
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Muharrem İnce'nin partileşmeye doğru gittiği çok açık. Seçim gecesine dair söyledikleri dışında beklenen bir konuşmaydı. Orada çok önemli vurgusu var bence, CHP'nin iktidar olması ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde CHP yönetiminin kendisi ile çalışmadığı konusu..." dedi.
Övür, sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye'nin çok önemli gündemleri var. Ne Doğu Akdeniz, ne Suriye, ne de Libya ile ilgili bir şeyden bahsetmemesini bir eksiklik olarak görüyorum. Bugünkü CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir şey söylemedi.
"ELEŞTİRİLERİNİN TUTARLI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
Övür, İnce'nin eleştirilerinin kadroları etkileyebilecek nitelikte olduğunu belirtti, "Büyük ihtimalle CHP'yi sıkıştıran argümanlara bakınca tutarlı olduğunu görüyoruz. CHP kadrolarında'böyle bir durum var' dedirtebilecek eleştiriler. İyi de anlatıyor eleştirilerini." dedi.
"TEK ADAM GİBİ YÖNETİYOR"
İnce için disiplin sürecinin başlatılabileceğini söyleyen Övür, " CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması, bunu her CHP'li içinden geçirir. Kemal bey bence ciddi bir biçimde zorlanacak. İhraç olabilir mi, evet olabilir. Tek adam gibi yönetiyor partiyi şu anda." diye konuştu.
"İHRACA GİTSELER BİLE BUNUN ALTINDAN KALKAMAZLAR"
İnce'nin CHP'yi zorlama ihtimali olduğunu söyleyen Övür, "Dış politika konusunda bir atama yapmış değil. CHP'nin bu alanlarda ciddi sıkışacağı görülüyor. Muharrem İnce 4 Eylül'deki çıkışını tamamlayabilirse çok ciddi şekilde CHP'yi zorlayabilir. İhraca gitseler bile bunun altından kalkamazlar diye düşünüyorum. Ertelenen hesaplaşma şimdi daha açıktan yapılacaktır." dedi.
"CHP İKTİDARI DEĞİL, DOSTLARI ÜZERİNDEN İKTİDAR HEDEFLİYOR"
"Kemal Bey'in yönetimi CHP'nin üzerinden bir iktidar hedeflemiyor." diyen Övür, "Dostları üzerinden tanımlanan bir iktidar hedefliyor. CHP'nin kendi iktidarını destekleyen Muharrem İnce'nin buradan güçlenebileceğini düşünüyorum. CP yönetimini zor günler bekliyor." ifadelerini kullandı.
ŞAHİN: İHRAÇ ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR
Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ise İnce'nin basın toplantısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Muharrem İnce'nin kurultayda arkada oturtulması nedeniyle partiden ayrılacağı falan bunlar şehir efsanesiydi. Muharrem İnce, partide Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı adayıydı. Muharrem İnce kendisini öyle konumlandırıyordu. Kendisine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi güçlü rakipler geldi. Muharrem İnce, bu mücadeleyi CHP içinde verecekmiş gibi görünse de, ihraç ettirmeye çalışıyor kendini. 'Ben ihraç edildim' şeklinde bir yürüyüş yapmak istiyor.
"PİMİ ÇEKİP BOMBAYI CHP'NİN KUCAĞINA BIRAKTI"
Şahin sözlerine şöyle devam etti
İki Genel Başkan Yardımcısı ile ilgili çok önemli iddialarda bulundu CHP ne yapacak göreceğiz. Pimi çekip partinin kucağına bombayı bıraktı aslında...
Bülent Tezcan'ın kendisine açıklama yap dediğini ama elinde veri olmadığını söylüyor. Tuncay Özkan'ın PM'ye seçilmeden görevlendirilmesini kurultaya haksızlık olarak görüyor İnce...
"MUHARREM İNCE HER GÜN DOZU ARTTIRACAK"
Şahin CHP'nin sessizliğine dikkat çekti, "CHP'yi 4 milyon oya sahip çıkmamak ile suçluyor İnce. CHP yönetimi sessiz kalıyor ama Muharrem İnce'nin ben dozu her gün artıracağını düşünüyorum. İnce kendini ihraç ettirmek isteyecek, bence görünen tablo bu." dedi.
"CHP'NİN DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
CHP'nin önünde çok bir seçenek yok aslında. Optimar'ın bir anketini gördüm, CHP'nin Genel Başkanı kim olmalı sorusuna Muharrem İnce açık ara farkla çıkıyor. Ben CHP'nin disiplin sürecini başlatacağını ve Muharrem İnce'nin ayrılışının daha da hızlanacağını düşünüyorum.