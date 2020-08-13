Video Haber Muharrem İnce, neler söyledi? Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne? A Haber'de konuşuldu... | Video

Muharrem İnce, neler söyledi? Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne? A Haber'de konuşuldu... | Video

Muharrem İnce, neler söyledi? Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne? A Haber'de konuşuldu... | Video
13.08.2020 | 12:35

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Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Muharrem İnce'nin basın toplantısında verdiği mesajları A Haber ekranlarında değerlendirdi. Zafer Şahin, Muharrem İnce'nin partiden ihraç edilmek için uğraştığını ve hareketini ayrı olarak devam ettirmek istediğini söylerken, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Kemal Bey ve CHP yönetimini zor günler bekliyor" dedi.

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