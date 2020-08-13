Son dakika haberler: Başkan Erdoğan ile Merkel arasında kritik Doğu Akdeniz görüşmesi!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki kritik görüşme gerçekleşti. Doğu Akdeniz'deki gerilimin masaya yatırıldığı toplantıda, ikili meseleler ve bölgesel sorunlar da ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Alman Şansölye Merkel de, Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalogla çözülmesinden yana görüş bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyuyla hareket edilirse herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir" demişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Meis Adası yakınlarında sondaj çalışması yapmak üzere Navtex ilan etmişti. Yunanistan, bu gelişme üzerine büyük yaygara kopararak gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye'yi durduramayan Yunanistan panikleyerek Almanya'yı aramış, diplomasi için Türkiye'den talepte bulunmasını istemişti. Merkeli bizzat Başkan Erdoğan'ı arayarak diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesini istemişti.

Erdoğan, Yunanistan'a güvenmediğini belirtmiş, ancak Almanya'nın kefil olması ile arama faaliyetini durdurmuştu. Bölgede gerilim düştü denilirken, Yunanistan - Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması yaparak, Türkiye'nin Libya ile yaprığı anlaşmanın önüne geçmek istedi. Türkiye, çakışan bölgelerin olduğu korsan anlaşmayı tanımayarak bir Navtex daha ilan etti.

Oruç Reis, yanındaki Türk donanması ile Doğu Akdeniz açıklarında sondaj faaliyetlerine başladı. Yunanistan bir kez daha tutuştu ve Almanya'dan yardım istedi. Merkel, Erdoğan ile gerilim sonrası bir kez daha görüşmek istedi. Görüşme bugün gerçekleşti.

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