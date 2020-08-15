Son dakika: AK Parti'den Yunanistan ve Fransa'ya sert tepki: Hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka birşey değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrası Yunanistan'a sert tepki geldi. Çelik, "Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu" hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka birşey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

HUKUKSUZLUK VE ŞIMARIKLIKTAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR

Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu" hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka birşey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.

MACRON YÖNETİMİNE TEPKİ

Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

#Mavivatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi #mavivatan'ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta.