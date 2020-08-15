Son Dakika: Bakan Fahrettin Koca 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de corona virüs son durum verileri

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 15 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika: Türkiye günlük 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu. Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 67.214

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.256

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 21

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 992

Bakan Koca yaptığı açıklamada; SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım.

14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından günlük vakalarla ilgili paylaşım yaptı.

Hasta sayısındaki yükselişin süreklilik kazanmaya başladığını belirten Koca "Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun." ifadelerini kullandı.

12 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ağustos koronavirüs verilerini sosyal medya hesabından açıkladı:

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 67237

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1212

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 18

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 934

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

10 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.

