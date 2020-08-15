Son dakika: Türkiye günlük 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! | Video

Son dakika haberi: Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 15 Ağustos corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 15 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...