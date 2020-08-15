Son dakika haberi: Muharrem İnce'den sonra Mustafa Sarıgül de parti kuruyor! Türkiye Değişim Hareketi...

Geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı yapan Muharrem İnce, yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladığını açıklamıştı. Daha önce Şişli Belediye Başkanlığı görevini de yapan Mustafa Sarıgül, siyasi parti kurmak için girişimlere başladı. Partinin genel merkezi için 7 katlı, 14 bin metrelik bina seçildi. Sarıgül'ün yeni parti açıklamasını Şırnak ziyaretinde yapacağı ifade edildi.

2019 yılının Ocak ayında yerel seçim öncesinde CHP'den istifa ettiğini açıklayan Sarıgül'ün parti kurma hazırlıklarını başlattığı öğrenildi. Sarıgül'ün partisinin Çankaya Bulvarı'ndaki genel merkezinin fotoğrafına hurriyet.com.tr ulaştı. Sarıgül, parti genel merkezi için 7 kattan oluşan 14 bin metrelik binayı seçti.

Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi de hazırlıklarına başladı. TDH, 58 şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a yapacağı ve partisini resmen bu şehirde açıklayacağı bildirildi.

Kaynak: Hürriyet

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