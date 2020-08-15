Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiye Muharrem İnce talimatı! İhraç edilecek mi?

Muharrem İnce'nin 'Bin Günde Memleket' hareketi, CHP'de bir 'küskünler hareketi' olarak değerlendirilirken, İnce'nin kendisini CHP'den ihraç ettirerek mağdur rolünü oynamaya çalıştığı iddia ediliyor. İnce'nin, bu çıkışıyla CHP ve İYİ Parti üzerinde baskı kurarak kendisini Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayı amaçladığı ileri sürülüyor.