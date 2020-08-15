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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiye Muharrem İnce talimatı! İhraç edilecek mi?

Son dakika haberi: 'ndan partiye talimatı! İhraç edilecek mi?

Son dakika haberi: , geride bıraktığımız perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyerek, 'Bin Günde Memleket' isimli bir hareket başlattığını duyurdu. İnce, partiden dilekçe vererek ayrılmayacağını, 'nin için de kalarak bu hareketi başlatacağını belirtti. İnce, CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan 'nu deyim yerindeyse topa tuttu. CHP, İnce'nin açıklamalarının ardından bir yazılı açıklama yaparak sessizliğe gömüldü. Parti, İnce'ye karşı teyakkuza geçerken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan talimat geldi.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 07:27 Son Güncelleme: 15.8.2020 07:37 ABONE OL
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiye Muharrem İnce talimatı! İhraç edilecek mi?

'nin 'Bin Günde Memleket' hareketi, 'de bir 'küskünler hareketi' olarak değerlendirilirken, İnce'nin kendisini CHP'den ihraç ettirerek mağdur rolünü oynamaya çalıştığı iddia ediliyor. İnce'nin, bu çıkışıyla CHP ve İYİ Parti üzerinde baskı kurarak kendisini Cumhurbaşkanı adayı yaptırmayı amaçladığı ileri sürülüyor.

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiye Muharrem İnce talimatı! İhraç edilecek mi?

'İLGİSİZLİK' POLİTİKASI
İnce konusunda bir süredir sessizliğini koruyan yönetimi, önceki gün İnce'nin iddialarına karşılık vererek, bu sessizliği bozmuştu. Şimdi de, Eylül ayında 'Bin Günde Memleket' sloganıyla Anadolu'yu gezmeye hazırlanan 'ye yönelik 'ilgisizlik politikası' başlatıldığı belirtildi.

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiye Muharrem İnce talimatı! İhraç edilecek mi?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yönetimin teşkilatlara "İnce'ye kapıları kapatın, ilgi göstermeyin" talimatı verdiği ileri sürülüyor. CHP kulislerinde 'nin disipline sevk edilmesi ve ihraç edilmesi konuşuluyor.

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiye Muharrem İnce talimatı! İhraç edilecek mi?

Ancak Genel Başkanı 'nun şimdilik böyle bir mekanizmayı işletmeye sıcak bakmadığı, İnce'nin adımlarının takip edilmesi; ama ilgi gösterilmemesinden yana olduğu belirtiliyor.

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Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan partiye Muharrem İnce talimatı! İhraç edilecek mi?
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