Süleyman Binbaşı’nın kanı yerde kalmadı

TSK ve MİT'in koordinasyonunda SİHA'larla yapılan nokta operasyonda iki Iraklı general ile birlikte 7 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda öldürülen 10 milyonluk kırmızı listede aranan terörist Murat Kalko, 46 askerin şehit olduğu saldırların failiydi. Kalko, Kars'ta 12 yıl önce Binbaşı Süleyman Can'ın şehit olduğu saldırıyı da düzenleyen teröristti. Kuzey Irak ile İran sınır hattındaki Kelaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtında 2 Iraklı general ve 7 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden Agit Garzan kod adlı Murat Kalko (47) 27 yıldan beri terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaydı. Terörist elebaşlarından Murat Karayılan'a yakınlığıyla bilinen Kalko, son olarak terör örgütü PKK'nın sözde Kandil yakınlarındaki Hakurk Eyalet sorumlusuydu. İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alan Murat Kalko, 10 Ekim 2007'de Hakkâri'nin Yüksekova İlçesindeki Dağlıca üs bölgesine düzenlenen 12 askerin şehit edildiği, 8 askerin kaçırıldığı, 25 askerimizin de yaralandığı hain saldırıyı yönetmişti.Terörist Murat Kalko'nun da içinde bulunduğu terörist grup Kars'ın Kağızman İlçesi Çemçe- Madur bölgesi arasında kalan Sinek yaylasında 19 Kasım 2008'de Binbaşı Süleyman Can'ı şehit etmiş, 4 askeri de yaralamıştı. Daha sonra Kuzey Irak'a kaçan terörist Kalko 19 Ekim 2011 gecesi Hakkari'nin Çukurca İlçesinde 5 ayrı üs bölgesine saldırı düzenleyerek 25 askerimizin şehit edildiği, 18 askerin de yaralandığı alçak saldırıya da bizzat katılmıştı. Terörist Kalko, Siirt-Şırnak kırsalını içine alan sözde Botan sahasına sorumlusu olduğu dönemde 19 Ağustos 2015 günü Siirt-Pervari arasındaki yol güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında el yapımı uzaktan kumandalı mayını patlatmıştı. Saldırıda 8 asker şehit olmuştu. Kalko'nun öldürüldüğü operasyonla şehitlerin intikamı da alınmış oldu.