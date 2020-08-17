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'nun röportajını yorumladı: Erdoğan düşmanlığı kör etmiş

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi , A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı ’nun röportajındaki ifadeleri değerlendirdi. Müderrisoğlu, çıkışı için “Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etti” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 23:56 Son Güncelleme: 18.8.2020 00:04 ABONE OL
Okan Müderrisoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajını yorumladı: Erdoğan düşmanlığı kör etmiş

Haber'deki Memleket Meselesi programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet'e verdiği röportajı değerlendirdi.

"NEDEN GÜL İSMİ ORTAYA ATILIYOR?"

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "CHP'ye etki edebilecek siyaset dışı unsurları da kapsama alanında tutan bir yaklaşım var. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu düşünen, anti emparyalist, Atatürk'ün 6 okunun içindeki milliyetçiliği benimseyen her hangi bir CHP'li şapkayı önüne alıp düşünmesi gerekir. Erdoğan düşmanlığının gözlerini kör ettiği kişilerin sakin kafayla düşünmeye ihtiyacı var. Şunu unutmayalım, neden Abdullah Gül ismi ortaya çıkartılıyor?" şeklinde konuştu

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Okan Müderrisoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajını yorumladı: Erdoğan düşmanlığı kör etmiş
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