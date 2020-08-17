Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül sevdası: Erdoğan düşmanlığı kör etmiş | Video

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun röportajındaki ifadeleri yorumladı. Müderrisoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül çıkışı hakkındaysa “Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör etti” değerlendirmesinde bulundu.

A Haber'deki Memleket Meselesi programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet'e verdiği röportajı değerlendirdi.

"NEDEN GÜL İSMİ ORTAYA ATILIYOR?"

Müderrisoğlu, "CHP'ye etki edebilecek siyaset dışı unsurları da kapsama alanında tutan bir yaklaşım var. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu düşünen, anti emparyalist, Atatürk'ün 6 okunun içindeki milliyetçiliği benimseyen her hangi bir CHP'li şapkayı önüne alıp düşünmesi gerekir. Erdoğan düşmanlığının gözlerini kör ettiği kişilerin sakin kafayla düşünmeye ihtiyacı var. Şunu unutmayalım, neden Abdullah Gül ismi ortaya çıkartılıyor?" şeklinde konuştu.