Video Yaşam Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada

08 Ekim 2026 09:09

İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Diğer katlar çöken enkazın üzerinde çökmeden dururken olay yerine sevk edilen ekipleri 5 kişiyi enkazdan yaralı olarak kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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