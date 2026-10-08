Maltepe'de 7 katlı binanın çökme anı kamerada

08 Ekim 2026 09:09

İstanbul Maltepe Cevizli'de 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Diğer katlar çöken enkazın üzerinde çökmeden dururken olay yerine sevk edilen ekipleri 5 kişiyi enkazdan yaralı olarak kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.