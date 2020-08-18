21 yıldır dinmeyen acı

17 Ağustos 1999 saat 03.02... Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçti. 17 bin 840 kişinin öldüğü, 43 bin 953 kişinin yaralandığı bu deprem, son yüzyılın en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçti. Hayatını kaybedenler ise unutulmadı...Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı sahilinde törenler düzenlendi, yaşamını yitirenler için dualar edildi, saygı duruşunda bulunuldu. Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Yapılan konuşmalar sonrası pek çok kişi sahilde depremin gerçekleştiği saat 03:02'yi bekledi. Vatandaşlar ve protokol üyeleri, depreme ait görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisini gezildi.Vali Seddar Yavuz, "1999 bize depremi öğretti. Biz daha önce krizi yönetiyorduk. Şimdi ise biz risk yönetimini öğrendik. Biz artık 7 ve üstü depremlerde nasıl sağlam bina kurulur, nasıl kontrol edilir onları öğrendik. Sonrasında AFAD'ı kurduk. Kocaeli, bilim ve teknoloji üssü bir şehirdir. Dolayısıyla buna bağlı olarak meydana gelebilecek bir depremin, Türkiye'nin rekabet gücünü, sanayisini ve teknolojisini olumsuz etkileyebileceğini hatırdan çıkarmamamız gerekir" dedi.Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "17 Ağustos depremi, sadece 45 saniyede bir şehrin hayatının nasıl değiştiğini gösterdi. Depremin değil, binaların insan hayatını sonlandırdığını öğrendik. Gölcük küllerinden doğdu. Bugün depremin ciddiyetinin farkında olan ve geleceğe ümitle bakan bir Gölcük var" diye konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Bizlere düşen deprem gerçeğini bilimin sorumluluk alanına bırakmak. Geçtiğimiz günlerde Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız geldi, yaklaşık 10 milyar liralık bir kentsel dönüşüm çalışmasının yapılacağını ifade ettiler" dedi.Törene katılanlardan depremde göçük altında kalan ve oğlu ile kızını kaybeden Hülya Döleker (59),"Bende enkaz altında kaldım. 6 saat sonra çıkarıldık. Leğen kemiğim kırıldı. Felç olma durumum vardı. Oğlum yaşasıydı 38, kızım 35 yaşında olacaktı. Kızımı Gölcük'te defnettim. Oğlumu 10 gün sonra Sivas'ta bulduk. Oraya defnedilmiş. Ne zaman ölürsün, ne zaman onlara kavuşursun evlat acısı ancak o zaman diner" diye konuştu. Gölcük'teki evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve annesinin cenazesine 40 gün sonra ulaşan İlker Özkap (45) ise "Enkazdan yaralı olarak çıktım. Annemi kaybettim. Çok kötü anılarımız var" diye konuştu.Adapazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan programda saatler 03.02'i gösterdiğinde dualar edildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediyle Başkanı Mutlu Işıksu ve az sayıda vatandaşın katıldığı anma programında konuşan Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, "Ailemden de 9 kişi vefat etti. Depremi unutmayacağız" dedi.SABAH17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenler İstanbul Avcılar'da da anıldı. İstanbul'da en çok can kaybı ve hasarın yaşandığı ilçede, Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi'nin öncülüğünde Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtında anma programı düzenledi. Program, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Etkinliğe katılanlar, anıta karanfil bıraktı.Yalova'da yaşamını yitiren 2 bin 504 kişiden 571'inin kabirlerinin bulunduğu Şehir Mezarlığı'na gelenler, mezarların bakımını yaparak dua etti. Hülya Laleoğlu, depremde ailesinden 7 kişiyi kaybettiğini söyleyerek, "Çok acı, unutulmuyor. Çok değerli, vatana, millete çok faydalı insanlardı. Bir gecede hepsi yok oldular" dedi. Abdulkadir Çetin ise depremde kendisi ve oğlunun kurtulduğunu, eşi ile kızının ise yaşamını yitirdiğini dile getirerek, "O günleri hatırlamak istemiyorum" dedi. Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" yaptı.