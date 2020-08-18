İletişim Başkanı Altun'dan "milli iradeye saygı" çağrısı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altun, "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet halen net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

Fahrettin Altun, bir diğer paylaşımında, "Muhalefetin Biden'ın ifadelerine onca zaman neden tepkisiz kaldığını da söyleyelim. Madem kendileri buna cevap veremedi, cevabını da biz verelim: Karşı karşıya kaldığımız şey, 'Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur. Çağrımız, milli iradeye saygılı olunmasıdır." ifadelerine yer verdi.