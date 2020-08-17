Video Haber Son Dakika Haberi... ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına vatandaşlardan tepki | Video

Son Dakika Haberi... ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına vatandaşlardan tepki | Video

Son Dakika Haberi... ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal açıklamalarına vatandaşlardan tepki | Video
17.08.2020 | 14:12

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Son dakika... Demokrat Parti'nin ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal açıklamalarına vatandaşlardan sert tepki!

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