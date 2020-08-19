Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Sevr’i yırtıp atmışsak, Doğu Akdeniz’de dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz

Başkan Recep Tayyi Erdoğan'dan anlamlı paylaşım. başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında: "Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan "Sevr"e boyun eğemeyiz. Evlatlarımıza, kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, özgüven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyiz" | Video