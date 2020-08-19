Deşifre oldular

Yıllarca dış güçlerinTürkiye operasyonlarınahaberleriyledestekveren CHP medyasının;eskiABD BaşkanYardımcısı ve 3Kasım seçimlerindeDemokratParti'nin başkanadayı Joe Biden'ınTürkiye'de Başkan RecepTayyip Erdoğan'a karşı muhalifleridesteklemeleri gerektiğineyönelik skandal sözlerinieleştirmemesi ve görmezdengelmesi dikkat çekiyor. ABDsermayeli ve CHP'ye açık destekveren FOX TV haberlerinde;Joe Biden'ın sözlerinin 7ay önce söylendiğini ifade etti.ABD Başkan adayının ülkemizihedef alan sözlerini eleştirmektende kaçındı. SadeceCHP sözcülerinin açıklamalarınayer verdi.FOX TV'nin, BaşkanErdoğan'ın Joe Biden ileABD BaşkanYardımcısıolduğudönemde yaptığıgörüşmeleringörüntülerinehaberlerindeyer vermesi dedikkat çekti.Konuyu çarpıtan Cumhuriyet Gazetesi ise Twitter hesabından "Biden'ın 7 ay önce yaptığı açıklama bugün gündem oldu" ifadeleri kullandı. Cumhuriyet'in 16 Ağustos tarihli "Emperyalist kafası" başlıklı manşet haberinde de; Biden'ın 8 ay önceki sözlerinin gündemde olduğu, Biden'ın sözlerini AKP'lilerin gündeme soktuğu ifade edildi.CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi de, benzer ifadeler kullanarak algı operasyonu yapmaya çalıştı. Sözcü'nün; 17 Ağustos tarihli manşetinde; çarpıtma yaparak Biden yerine ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef göstermeye çalıştı. Manşet spotunda; "O tarihte gündem yapılmayan sözler, nedense şimdi ortaya çıkarıldı" denildi.