Deşifre oldular

Yıllarca dış güçlerin
Türkiye operasyonlarına
haberleriyle
destek
veren CHP medyasının;
eski
ABD Başkan
Yardımcısı ve 3
Kasım seçimlerinde
Demokrat
Parti'nin başkan
adayı Joe Biden'ın
Türkiye'de Başkan Recep
Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri
desteklemeleri gerektiğine
yönelik skandal sözlerini
eleştirmemesi ve görmezden
gelmesi dikkat çekiyor. ABD
sermayeli ve CHP'ye açık destek
veren FOX TV haberlerinde;
Joe Biden'ın sözlerinin 7
ay önce söylendiğini ifade etti.
ABD Başkan adayının ülkemizi
hedef alan sözlerini eleştirmekten
de kaçındı. Sadece
CHP sözcülerinin açıklamalarına
yer verdi.
FOX TV'nin, Başkan
Erdoğan'ın Joe Biden ile
ABD Başkan
Yardımcısı
olduğu
dönemde yaptığı
görüşmelerin
görüntülerine
haberlerinde
yer vermesi de
dikkat çekti.
Konuyu çarpıtan Cumhuriyet Gazetesi ise Twitter hesabından "Biden'ın 7 ay önce yaptığı açıklama bugün gündem oldu" ifadeleri kullandı. Cumhuriyet'in 16 Ağustos tarihli "Emperyalist kafası" başlıklı manşet haberinde de; Biden'ın 8 ay önceki sözlerinin gündemde olduğu, Biden'ın sözlerini AKP'lilerin gündeme soktuğu ifade edildi.
SÖZCÜ BİDEN'I DEĞİL TRUMP'I HEDEF ALDI
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi de, benzer ifadeler kullanarak algı operasyonu yapmaya çalıştı. Sözcü'nün; 17 Ağustos tarihli manşetinde; çarpıtma yaparak Biden yerine ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef göstermeye çalıştı. Manşet spotunda; "O tarihte gündem yapılmayan sözler, nedense şimdi ortaya çıkarıldı" denildi.