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Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi

ABD'deki başkanlık seçimlerinde 'a rakip olan , bir konuşmasında Cumhurbaşkanı 'ı hedef aldı. Biden, muhaliflere destek vererek, 'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı. Terör örgütü 'nın kullandığı ifadeler sarfeden Biden'e ve ona sessiz kalan "muhalifler"e her kesimden büyük tepki var. Kendilerine destek çıktığı için, ülkemizin içişlerine açıkça müdahale anlamına gelen ifadeleri görmezden gelenler de bu tepkilerden nasibini alıyor..

Giriş Tarihi: 15.08.2020 20:44 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 21:12
Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi

Biden skandal sözlerle 'de halkın seçtiği Cumhurbaşkanı 'a karşı açıkça düşmanlık anlamına gelen ifadeler kullandı. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği küresel başarılardan rahatsız olduğu anlaşılan Biden, bu gelişmenin kaynağı olarak Başkan Erdoğan'ı görüyor. Bu yüzden hedefine Erdoğan ve Türkiye'yi koydu. ABD Başkan Adayı 'in sözlerine Türkiye'nin her kesiminden büyük tepki yağdı. Ama dikkat çeken bir başka şey ise, Biden'in o konuşmasının düşürdüğü bazı maskeler oldu. İşte o tepkilerden bazıları...

Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi

HADDİNİ BİL BİDEN!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

"Bu zavallının harita bilgisi de tarih bilgisi de zayıf anlaşılan. ile bazı sömürgeleri karıştırmış anlaşılan. Haddini bil ."

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Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi
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Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi
Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi
Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi
Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi
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