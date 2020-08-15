Biden'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi

Biden skandal sözlerle Türkiye'de halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açıkça düşmanlık anlamına gelen ifadeler kullandı. Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği küresel başarılardan rahatsız olduğu anlaşılan Biden, bu gelişmenin kaynağı olarak Başkan Erdoğan'ı görüyor. Bu yüzden hedefine Erdoğan ve Türkiye'yi koydu. ABD Başkan Adayı Joe Biden'in sözlerine Türkiye'nin her kesiminden büyük tepki yağdı. Ama dikkat çeken bir başka şey ise, Biden'in o konuşmasının düşürdüğü bazı maskeler oldu. İşte o tepkilerden bazıları...