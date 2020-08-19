TSK’daki kriptolara büyük operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ise, 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda ise, haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında sözde sivil mahrem imamlar ile muvazzaf askerlerin de olduğu 62 kişiden 30'u yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37'si aktif görevde olan toplam 54 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. İzmir merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 30 aktif çalışan ve 11'i ise görevden ihraç edilen 41 şüpheli gözaltına alındı.