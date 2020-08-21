CHP’den, AK Parti Hükümetine kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AK PARTİ HÜKÜMETİNE KUTLAMA

CHP'li milletvekilleri; Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunmasının sevindirici olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Hükümeti ve ilgili tüm insanlarımızı kutluyorum" derken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da; "Yüzde 95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindirici" ifadelerini kullandı.



AKIN: "DOĞALGAZ BULUNMASI SEVİNDİRİCİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın: "Karadeniz'de 'Sakarya Sahası' adı verilen sahada 320 milyar metreküp doğalgaz bulunması sevindiricidir. Yüzde 98,9 dışa bağımlı olduğumuz doğalgazda 320 milyar metreküp rezerv, tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır."



KESİCİ: "HÜKÜMETİ VE İLGİLİ TÜM İNSANLARIMIZI KUTLUYORUM"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: "Karadeniz'de bulunan 320 milyar m3 doğalgaz rezervi her bakımdan çok sevindirici bir durumdur. Hükümeti ve ilgili tüm insanlarımızı kutluyorum. Umulur ki süreç içerisinde daha başka rezervlerin bulunabilmesinin de bir öncü göstergesi olur. Milletimiz ve devletimize hayırlı olsun."



YAVUZYILMAZ: "BU ENERJİ KAYNAĞINDA ÜRETİME GEÇİLECEK OLMASI SEVİNDİRİCİ"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: "Karadeniz'de, Zonguldak'ın 175 km açığında doğalgaz rezervi bulunmuştur. Üretim ve ticarileşmesi seneler alacak olsa bile, yüzde 95 dışa bağımlı olduğumuz bu enerji kaynağında üretime geçilecek olması sevindiricidir."



ÖZKAN: "DOĞAL GAZ BULUNDUĞU AÇIKLANIRSA BUNA ÇOK SEVİNİRİZ"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz. Halkımızın menfaatine bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur. Milletimize hayırlı uğurlu olsun deriz."