Dünya basını müjdeye kilitlendi

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. Türkiye'nin Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede kararlı duruşu ile oyun kurucu pozisyona gelmesini yakından izleyen dünya basını bu kez de gözünü Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamaya çevirdi. "Doğalgaz ve petrol gibi konularda Avrupa ile mücadele içinde olan Türkiye'de gözler cuma gününde" şeklinde yorumlar yapan dünyanın önde gelen birçok haber kuruluşu Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi.İngiliz ajansı isimlerini açıklamadığı Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya dair "Türkiye, biri ciddi büyüklükte olmak üzere Karadeniz'de iki bölgede enerji kaynağı buldu" iddiasını ortaya attı.ABD merkezli haber sitesindeki haberde Türkiye'nin Karadeniz'de bir enerji kaynağı bulduğunu, bulunan kaynağın da yüksek ihtimalle doğalgaz olduğunu belirtti. Söz konusu iki yetkilinin bulunan enerji kaynağının büyük- lüğü, derinliği ve çıkarma zorluğuna yönelik ise bilgi paylaşmadığı ifade edildi. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni dönem" mesajına da atıf yapıldı.Katar merkezli haber kanalındaki detaylarda "Türk kaynaklarına göre Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz tartışmalarının yaşandığı bir dönemde Cuma günü 'iyi bir haber' vereceğini açıkladı" denildi.Avrupa Birliği tarafından desteklenen haber sitesinde "Doğu Akdeniz'de gaz kaynağından söz ediliyor" detayı ileri sürüldü.Ortadoğu hakkında haberleri ile bilinen sitedeki haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni dönem" vurgusu ile duyurduğu müjdenin bulunan doğalgaz kaynağı ile ilgili olduğu öne sürüldü.Fransa merkezli haber sitesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan 'iyi haber' sözü verirken, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz kaynağı bulduğu söyleniyor" başlığı atıldı. DIŞ HABERLER