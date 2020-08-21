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MSB'den Karadeniz'deki rezervi paylaşımı

Milli (MSB), Karadeniz'deki keşfine ilişkin, teşekkür mesajı yayımlandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 18:04 Son Güncelleme: 21.8.2020 18:13 ABONE OL
MSB'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, "Müjdeler olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."

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MSB'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi paylaşımı
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