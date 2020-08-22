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Haberler Gündem Haberleri Karadeniz'deki keşfin ardından uzman isim anlattı! Türkiye, doğal gazı böyle çıkaracak

'deki keşfin ardından uzman isim anlattı! , doğal gazı böyle çıkaracak

’deki keşfi sonrası doğal gazın nasıl çıkarıldığı merak ediliyor... Prof. Dr. , “doğalgaz nasıl çıkarılıyor?” sorusunu vatandaşın anlayacağı bir şekilde A Haber'de yayınlanan Hatırla programında anlattı.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 23:40 ABONE OL
Karadeniz'deki keşfin ardından uzman isim anlattı! Türkiye, doğal gazı böyle çıkaracak

A Haber, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfini çeşitli yönlerden irdeliyor. Başkan Erdoğan, her zamanki duruşuyla bir müjdeyi daha Türkiye'yi harekete geçirecek şekilde duyurdu. Ancak bu haber vatandaşın anlayacağı bir şekilde çok yönlü bir analizi gerektiriyor. Bu bağlamda akıllara gelen bir diğer konu ise "doğal gaz nasıl çıkarılıyor?" sorusu…

Karadeniz'deki keşfin ardından uzman isim anlattı! Türkiye, doğal gazı böyle çıkaracak | Video

Yanıtını Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Hatırla programında anlattı.

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Karadeniz'deki keşfin ardından uzman isim anlattı! Türkiye, doğal gazı böyle çıkaracak
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