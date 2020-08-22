A Haber, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfini çeşitli yönlerden irdeliyor. Başkan Erdoğan, her zamanki duruşuyla bir müjdeyi daha Türkiye'yi harekete geçirecek şekilde duyurdu. Ancak bu haber vatandaşın anlayacağı bir şekilde çok yönlü bir analizi gerektiriyor. Bu bağlamda akıllara gelen bir diğer konu ise "doğal gaz nasıl çıkarılıyor?" sorusu…

Karadeniz'deki keşfin ardından uzman isim anlattı! Türkiye, doğal gazı böyle çıkaracak | Video

Yanıtını Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Hatırla programında anlattı.

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz nasıl çıkarılacak? | Video