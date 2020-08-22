Türkiye doğalgaz müjdesiyle bayram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir heyecanla beklenen müjdeyi dün açıkladı. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduğu haberi Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşları sevindirdi.



EKRANA KİLİTLENDİLER

Erdoğan'ın televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasını vatandaşlar kıraathaneler ve kafelerden, bazıları da cep telefonları üzerinden takip etti. Müjdeli haberi izlemek için ekran başına kilitlenen vatandaşlar, doğalgaz müjdesi ile adeta bayram etti. Bazı vatandaşlar caddelerde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. İşte görüşler:



'AZMİN ZAFERİ'

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş: Zonguldak, yaklaşık 150 yıldır ülkemize kömürüyle kaynak sağlıyordu. Şimdi deniz altından çıkan kaynağıyla hizmet verecek. Cumhurbaşkanımız ve beraberindekilerin azmiyle kazanılmış bir zaferdir.



ÇOK HEYECANLANDIK

Müteahit Mithat Kargın(50), İstanbul'da yaşadığını ve sırf müjdeyi yerinde almak için 4 çocuğu ve eşiyle birlikte Ereğli'ye geldiğini belirterek, "Müjdeyi bekleyemedik. Yerinde görmeye geldik. Eşim Tülay ve çocuklarımız Murat, Mert, İpek, Pınar ile çok heyecanlandık. Böyle bir anda, coşkunun merkezinde olmak istedik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Adım adım dışa bağımlılığımız kesiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına en büyük hediye bu adımdır" dedi.

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi müjdeyi açıkladı! Türkiye'ye dev doğal gaz rezervi müjdesi | Video

KATKISI BÜYÜK OLACAK

Serdar Çelebi(41): Bulunan enerji rezervi ile dışa bağımlılığımız azalır. Bu gerçekten çok büyük bir müjde, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Pek çok enerji kaynağını dolar bazında alıyoruz. Sondaj gemilerimizin bize ait olması çok büyük avantaj, başka yerlerde de başka kaynaklar bulabiliriz. Bölge insanı olarak gerçekten mutluyuz.



BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK

Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Alışkan: Bulunan doğalgaz sayesinde dışa bağımlılığız azalır. Aynı zamanda halkın refah düzeyinde de artış görülecektir. Bulunan kaynak, ülkemize ve vatandaşlarımıza çok ciddi anlamda katkıda bulunacak. Bunun etkilerini her alanda hissedeceğiz.



ENERJİ KIZIL ELMASI

Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım: Dünyada enerji problemini çözemeden gelişmeyi başarabilmiş bir ülkenin olmaması enerjinin önemini, reel ekonomik politika açısından bir kızıl elmaya dönüşmesini beraberinde getirmiştir. Enerji kızıl elması elde etmek için çeşitli iş modelleri denenmesine rağmen, tatmin edici bir sonuca ulaşılamamıştı. Bu müjdeli haber ülkemize hayırlı olsun.



ÇİFTE MUTLULUK

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: (Doğalgaz 'Sakarya Gaz Sahası'nda bulunduğu için) Çifte müjde aldık. Çifte mutluluk yaşıyoruz. Yıllardır özlenen hatta hayal olan doğalgaz nimetinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Orhan Taş (Emekli): Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizleri oldukça mutlu etti. Emekliyim kalp hastasıyım fakat buna rağmen bu müjdeli haberi heyecanla takip ettim. İnşallah bu tip altyapı kaynaklarımız yeryüzüne çıkarılır ülkemize faydalı hale getirilir.

Bahamettin Öztürk: Bundan önceki birçok hükümet doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarını bulmak için uğraştı ama AK Parti hükümetine ve Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Ülkemizin şu dar günde buna ihtiyacı vardı.

Mehmet Akif Yüksel: Sanırım Karadeniz'deki bu müjdeyi Akdeniz taçlandıracaktır.



DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Maden işçisi İzzet Yaman (38): Bölgemiz ve ülkemiz için çok sevindiren bir haber, dışa bağımlılığımız sona erecek. Daha güçlü bir Türkiye olacağız. Yeni nesiller huzur ve refah içinde büyüyecek. Tüm ülkeye büyük katkı sağlayacak



'GAZİ ALEMDAR' RUHU

Doğalgazın bulunduğu bölgeye en yakın konumdaki Zonguldak Ereğli'de ise vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeli haberi almak için en anlamlı yerde buluştu. Vatandaşlar, Kurtuluş Savaşında ilk deniz zaferinin kazanıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan ilk uluslararası antlaşmanın imzalanmasını sağlayan Alemdar Savaş gemisi önünde bir araya geldi. Vatandaşlar, "Dışa bağımlılıktan kurtulacağız. Ekonomimize katkısı büyük olacak" dedi.



Zeynel YAMAN - Abbas ÇAKAR- Hüseyin CUMALI- Mustafa KAYA-Furkan KARA / SABAH

Karadeniz'de bulunan dev doğalgaz rezervi Rumları korkuttu 81 ilde hayat durdu; Başkan Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini Türkiye böyle takip etti SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan tarihi açıklamayı yaptı: Dünya 'Müjde'yi böyle gördü!