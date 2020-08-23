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'ten açıklaması: Çocuklarımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız

Radyo Televizyon Üst Kurulu ()'ten açıklaması geldi. RTÜK, Netflix'te yayınlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğun hayatını konu alan Türkçeye 'Minnoşlar' olarak çevrilen filmin çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olacabilek unsurları barındırması nedeniyle harekete geçti. RTÜK Başkanı yaptığı açıklamada "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 23.8.2020 07:13 Son Güncelleme: 23.8.2020 07:14 ABONE OL
RTÜK'ten son dakika Netflix açıklaması: Çocuklarımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan filme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Film ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için RTÜK'e başvuruda bulunulduğunun bildirildi. Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Şahin, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Netflix isimli yayın platformunda, 9 Eylül 2020 itibariyle yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir filmle ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması gereği duyulmuştur: Netflix, söz konusu filmin tanıtımında 'dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan' bir çocuk tanımlanmasında bulunmuş, yine 'çocuk filmi' görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur. Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz."


RTÜK BAŞKANI BAKANLIĞIN TALEBİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından, bakanlığın talebi ile ilgili açıklama yaptı. Şahin, her türlü tedbiri alacaklarını vurgulayarak, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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RTÜK'ten son dakika Netflix açıklaması: Çocuklarımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız
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