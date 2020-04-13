RTÜK'ten Netflix'e flaş uyarı! "Göz yummamız mümkün değil"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Netflix'te yayına başlayacak olan Aşk101 dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada dizinin bir karakterinin eşcinsel olduğu iddia edilmiş, söz konusu iddiaların ardından Netflix Türkiye açıklama yapmıştı. Konuyla ilgili konuşan RTÜK Başkanı "Uyardık, gözümüz üzerlerinde. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"SIKI BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİYORUZ"

Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılığın düzenleme ve denetleme görevi Üst Kurulumuza verildikten sonra hızlıca yönetmelik çalışmalarını tamamladık ve lisanslama süreçleri ilerliyor. Bu kapsamda yerli ve yabancı seç-izle platformlarıyla zaman zaman bir araya gelerek talep ve beklentilerimizle kırmızı çizgilerimizi kendilerine aktardık. Uluslararası ve yerli markalarla iletişim noktasında sorun yaşamıyoruz. Denetim mekanizmalarımızı da oluşturduk. İzleme ve Değerlendirme Dairemizin uzmanları diğer yayınları olduğu gibi isteğe bağlı yayıncılık alanını da sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Görevimiz gereği gözümüz üzerlerinde. Gerekli hallerde kendilerini önce sözlü uyarıyoruz. Şifahi yaptığımız ikazları dikkate aldıklarını da gördük. Bu alanda başta sosyal medyada olmak üzere kamuoyunda son yapılan tartışmaları titizlikle izliyoruz. Bu noktada ilgili platform yöneticileriyle de gerekli temasları sağladık, uyarılarımızı yaptık. Kendileri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada dizi karakterlerine ilişkin dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirttiler. Aksi bir durumda tavrımız bellidir ve nettir."

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ BELLİDİR"

"RTÜK olarak toplumumuzun milli ve manevi değerlerine aykırı olası yayınlara karşı müsamaha göstermeyeceğimizi özellikle vurguladık" diyen RTÜK Başkanı, "Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir, millet iradesiyle ortaya konulan ilgili yasamızdan aldığımız yetkiyle hareket ediyoruz. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız" mesajını verdi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Geçen hafta, Twitter'da @Love101Netflix adlı hesaptan 'Bizler renkli gökkuşağı altındaki renkli insanlarız! Osman?' paylaşımı yapılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu tweetin alıntılayarak diziye tepki gösterirken, hesabın sahte olduğu ortaya çıkmış ve hesap Twitter tarafından silinmişti.

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA

Bunun üzerine Netflix konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve "Yeni orijinal dizimiz Aşk 101 için çok heyecanlıyız! Maalesef dizinin adı kullanılarak açılan sahte hesaplardan çok fazla yanlış bilgi yayılıyor. Bu nedenle önemli bir not: Dizi ve karakterler hakkında sadece benden duyduklarınıza inanın, söylentilere değil" ifadelerini kullanılmıştı.

Bir grup dışlanmış gencin hayatla olan mücadelesi ve adaptasyon süreçlerinin anlatıldığı dizinin fragmanı 6 Nisan'da paylaşılmıştı.

NETFLİX, RTÜK DENETİMİNE GİRMİŞTİ

'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik' 2019 Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yönetmelikle birlikte Netflix, Puhu TV ve BluTV gibi platformlar RTÜK denetimine girmişti.