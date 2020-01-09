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'in Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren sapkın dizisine mahkeme kararıyla yasak

Hz. İsa’yı eşcinsel bir karakter olarak gösterdiği gerekçesiyle tepki toplayan of Christ (Mesih'in ) adlı "komedi" dizisinin, ’da mahkeme kararıyla 'ten kaldırılmasına hükmedildi. Netflix daha önce birçok dizi ve filmiyle eşcinselliği özendirmeye çalışmış ve izleyiciler tepki olarak üyeliklerini silmişti.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 17:08
Netflix'in Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren sapkın dizisine mahkeme kararıyla yasak

Brezilyalı "komedi" grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı ve Hz. İsa'nın bir eşcinsel olarak tasvir edildiği The First Temptation of Christ (Mesih'in İlk Günahı) isimli Netflix dizisi ülkede tepkilere yol açmış, dizi için boykot çağrısı yapılmıştı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MUTLAK DEĞİLDİR"

Brezilya'da bir mahkeme, Hz. İsa'nın eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu Netflix'ten kaldırılmasına hükmetti. "İfade özgürlüğü mutlak değildir" diyen yargıç, kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar ülkedeki öfkeyi dindireceğini belirtti.

Ülkede iki milyon kişi filmin kaldırılması için imza vermiş ve filmin Brezilyalı yapımcı şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı yapılmıştı.

Netflix ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı..

NETFLIX'E BOYKOT BAŞLADI

Söz konusu sahnelerin yarattığı şok etkisiyle Alex Brindejoncy adlı bir kişi Change.org internet sitesinde başlatığı imza kampanyası ile Hristiyanların inancıyla alay edildiği gerekçesiyle Netflix'i boykot etme çağrısında bulundu.

Kampanyaya destek veren kişi sayısı, perşembe akşamı TSİ 20:50'de toplam 1 milyon 120 bine ulaştı.

BOLSONARO: HALKIN YÜZDE 86'SININ İNANCINA SALDIRMAYA DEĞER MİYDİ

Boykot çağrısına destek verenler arasında da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsorano da bulunuyor.

Oğul Bolsoranro, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğünü destekliyoruz, fakat bunun için halkın yüzde 86'sının inancına saldırmaya değer miydi?" diyerek Netflix Brezilya ve dizi yapımcılarına tepki gösterdi.

PİSKOPOS: NEFLİX ÜYELİĞİMİ İPTAL ETTİM

Dizinin "kaba ve saygısız" olduğunu vurgulayan Brezilya'nın Pernambuco eyaleti Piskoposu Henrique Soares da Costa ise, Netflix üyeliğini iptal ettiğini ve platformun "şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini" iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de Netflix'te yayımlanan birçok dizi, film ve çizgi filmde LGBTİ+ propagandası yapılarak eşcinselliğin özendirildiği tartışması gündeme gelmişti.

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