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Netflix 'yi karalamaya devam ediyor

Yayınladığı dizi ve filmlerle her fırsatta 'yi hedef alan Netflix'te yine bir yapımda aşağılandı. isimli dizide Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 22:46
Netflix Türkiye'yi karalamaya devam ediyor

Film platformu Netflix, bir kez daha Türkiye hazımsızlığını gösterdi. Daha önce aleyhimizde yapılmış dizilere yer veren platform, rezaletlerine bir yenisini daha ekledi.

Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı '13 Commandments' adlı dizinin ilk bölümünde, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

DUVARDA ATATÜRK VE ERDOĞAN FOTOĞRAFLARI

'13 Commandments' adlı film bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.

Daha öncelerde ise Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.

Netflix'in Türkiye hazımsızlığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

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Netflix Türkiye'yi karalamaya devam ediyor
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