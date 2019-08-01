İnternet üzerinden yayın yapan Netflix ve diğer platformlarla ilgili son dakika gelişmesi! RTÜK denetimi geldi

Çocuk animasyon çizgi dizisindeki öpüşme sahneleri ile geniş tepki çeken Netflix ve benzeri diğer internet yayınları hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Yayın hakkı ve iletim lisansı verilmesiyle dijital yayınların denetlenmesi ve getirilen düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların bulunduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylelikle, internet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital yayın platformları RTÜK denetimine dahil olacak ve bu kurumların yurtdışı kaynaklı olanları Türkiye'de şirket kurmak zorunda kalacak.

Netflix'deki yozlaşma çocukları tehdit altına alıyor

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik"le yapılan düzenlemeler bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı.

Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor.

NETFLIX, O SAHNELERİ İLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçiğimiz günlerde Netflix'te yayınlanan '3 Altında: Arcadia Hikâyeleri' adlı çocuk animasyon çizgi dizisine sosyal medyadan yoğun tepki gelmişti. 9-10 yaşlarındaki iki kız çocuğu öpüştüğü sahneden dolayı Netflix'in yayın politikası da eleştirilmeye başlanmıştı. Uzmanlar da bu durumun özendirme olabileceğini ve içeriklerin sağlıklı olmadığını ifade edildi.